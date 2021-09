Tanzanie : Suluhu Hassan procède à un léger remaniement ministériel

La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a procédé ce lundi, à un léger remaniement de son gouvernement, écartant des proches de son prédécesseur, John Magufuli décédé fin mars, notamment les ministres de la Communication, des Transports, et de l’Energie.

Elle a nommé deux femmes, Stergomena Tax et Ashatu Kijaji, respectivement aux postes de ministre de la Défense et de ministre de la Communication et des technologies de l’information.

C’est une première pour une femme d’être à la Défense du pays. Stergomena Lawrence Tax était jusque-là Secrétaire exécutive de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

January Makamba a été nommé ministre de l’Energie, poste qu’il occupait déjà avant d’être limogé par Magufuli pour avoir proféré des critiques à son égard.

La cheffe de l’Etat a également nommé un nouveau procureur général en la personne d’Eliezer Feleshi, en remplacement d’Adelardus Kilangi, un autre proche de Magufuli à qui un poste d’ambassadeur a été proposé.

Samia Suluhu Hassan avait déjà procédé à un premier remaniement ministériel, le 31 mars dernier, qui avait permis des changements au niveau des ministres des Finances et des Affaires étrangères.

La présidente a eu aussi à porter des mutations dans les rangs du parti présidentiel, en démettant de leurs fonctions quelques personnalités proches de l’ancien chef d’Etat.

L’ancien président John Magufuli est décédé le 17 mars en plein exercice de ses fonctions. Conformément à la Constitution, Samia Suluhu Hassan, alors vice-présidente, lui a succédé, devenant ainsi la première dame à accéder à la présidence de la Tanzanie.