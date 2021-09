Covid-19 : L’UE reconnait les certificats de vaccination et de test délivrés par le Maroc

Les passeports vaccinaux Covid-19 et les certificats de test émis par le Royaume du Maroc sont désormais valides au sein de l’Union européenne (UE) qui a reconnu mercredi leur équivalence avec ceux délivrés par les pays membres de l’Union.

« Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats Covid-19 de vaccination et de test délivrés par le Royaume du Maroc conformément au système SGC’Cov sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 », affirme une déclaration de la Commission européenne.

Il est indiqué que ce règlement établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement. Il permet de lutter contre les faux certificats numériques et de faciliter la libre circulation, au sein de l’UE, des personnes détentrices des certificats admis.

De son côté, Rabat a aussi informé la Commission européenne qu’il acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les Etats membres de l’UE, ainsi que les pays de l’Espace Economique Européen (EEE).

Toutefois, la nouvelle mesure européenne ne sera exécutée que dans les limites des exigences d’accès au territoire de chaque pays de destination de l’Union.

Le pass vaccinal marocain ne sera pas d’un apport pour les voyageurs ayant reçu le vaccin chinois Sinopharm et désirant se rendre en France ou dans d’autres pays de l’UE, où l’efficacité de ce sérum chinois n’est pas encore reconnue.

Six autres pays sont concernés par la décision de Bruxelles, notamment l’Albanie, l’Andorre, les îles Féroé, Israël, Monaco et le Panama. Le Maroc est donc le seul pays africain et arabe à bénéficier du cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953.