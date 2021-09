La France abrite le 12 novembre une conférence internationale sur la Libye

Le président français, Emmanuel Macron réunira une Conférence internationale sur la Libye le 12 novembre prochain, à un mois d’élections générales censées mettre fin à une décennie de conflit dans ce pays.

«Dans cette perspective des élections du mois de décembre, la France organisera autour du président de la République, une Conférence internationale sur la Libye le 12 novembre», a annoncé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, lors d’une conférence de presse en marge de la 76ème Assemblée générale de l’ONU.

Le ministre français des A.E et ses homologues allemand, Heiko Maas et italien, Luigi Di Maio coprésideront ce mercredi à New York, une réunion consacrée à la Libye. La France demande le maintien du calendrier électoral et le «départ des forces et des mercenaires étrangers» du territoire libyen, a rappelé Jean-Yves Le Drian.

Le Haut Conseil d’Etat libyen (HCE), instance faisant office de Sénat, a proposé pour sa part lundi, un report d’au moins un an, du scrutin présidentiel, faute de consensus sur la loi électorale ratifiée le 9 septembre. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush n’avait pas non plus écarté fin août, la possibilité d’un report des élections prévues en décembre.

Les Etats-Unis ont aussi qualifié ce scrutin de «meilleure opportunité depuis une décennie de mettre fin au conflit» inter-libyens. En décembre, l’ONU estimait à quelque 20.000 le nombre de mercenaires et combattants étrangers en Libye.

La Libye tente de s’extraire d’une décennie de violences et de luttes au pouvoir depuis l’assassinat de son Guide Mouammar Kadhafi le 20 octobre 2011.

Après un accord de cessez-le-feu entre les deux autorités rivales, conclu en octobre 2020, un gouvernement unifié et transitoire a été installé début 2021, sous la houlette de l’ONU, pour mener le pays à un scrutin présidentiel et législatif normalement programmé pour le 24 décembre 2021.