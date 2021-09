Bénin : Boni Yayi profite d’un tête-à-tête avec Patrice Talon pour réclamer la libération des prisonniers

Le président béninois, Patrice Talon, a reçu mercredi son prédécesseur Thomas Boni Yayi pour un tête-à-tête d’environ une heure, au palais de la Marina à Cotonou, et au cours duquel, l’ancien chef d’Etat a présenté une série de propositions et de demandes portant, entre autres, sur la libération des détenus politiques et d’opinion.

Les deux hommes politiques, devenus ennemis en raison des divergences liées aux législatives de 2019 et à la présidentielle d’avril 2021, ne s’étaient pas rencontrés depuis cinq ans. La CEDEAO avait tenté en vain, une médiation qui n’avait pas donné les résultats escomptés.

A l’issue de la rencontre, Boni Yayi s’est adressé à la presse, laissant entendre que leur entretien a porté sur le peuple béninois, l’image du Bénin et la décrispation de la situation politique dans le pays.

« J’ai demandé au président, qui m’a écouté, la libération des détenus politiques et d’opinion » et la « fin des arrestations politiques pour permettre à tous nos compatriotes exilés (…) de rentrer chez eux », a-t-il ajouté, avant de conclure «j’ai demandé, mais c’est le président Talon qui décide».

L’ex-président a particulièrement plaidé pour les cas des opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo. Madougou, membre de son parti Les Démocrates et candidate à la dernière présidentielle (candidature rejetée) est incarcérée depuis le 2 mars dernier.

Par ailleurs, l’ancien chef d’Etat a proposé à son successeur « d’ouvrir des discussions avec la classe politique ».

De son côté, le président Talon a juste exprimé « son plaisir de revoir le président Boni Yayi en ces lieux qui gardent son action en mémoire ».

Nombreux observateurs locaux voient dans ce tête-à-tête le signe d’un possible apaisement entre le pouvoir et l’opposition dans le pays.