RDC : La coalition d’opposition Lamuka accepte de reporter sa marche au 16 octobre

Après un bras de fer qui a opposé, ces derniers jours, la coalition d’opposition Lamuka et les autorités, en République démocratique du Congo (RDC), au sujet de l’organisation d’une marche ce mercredi 29 septembre, un accord a été finalement trouvé la veille, consistant à reporter la manifestation.

Lamuka a annoncé le report au 16 octobre, de sa marche visant à exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à deux ans des élections générales, à l’issue d’une rencontre avec le gouverneur de Kinshasa la capitale, Gentiny Ngobila.

Il faut souligner que le désaccord entre les deux parties se situait surtout au niveau de l’itinéraire choisi par l’opposition pour la marche, qui se situe dans un axe dit « neutre » où les autorités ont récemment interdit l’accès pour les manifestations politiques pour des raisons sécuritaires.

« Pour assurer la fluidité et garantir la sécurité et l’ordre public, nous avons décidé de rendre le trajet entre le pont Matete et l’aéroport de Ndjili en une zone neutre où on ne peut pas organiser les marches politiques. Quand il y a marche, ce grand boulevard est paralysé. Nous avons des renseignements sûrs qui prouvent à suffisance que cette zone est suffisamment instrumentalisée pour créer du désordre », avait expliqué Gentiny Ngobila.

Lamuka a prévu tenir un meeting le 9 octobre pour dire « non » au fait que « cette partie de la capitale soit considérée comme une zone neutre dans laquelle les activités politiques sont interdites. C’est une mesure illégale, anticonstitutionnelle que nous ne pouvons accepter ». Quelques jours avant, la coalition avait évoqué une tentative d’instauration d’un « état de siège » dans une partie de la capitale.

L’itinéraire pour la marche du 16 octobre sera discuté conjointement avec les autorités de Kinshasa, a prévenu la plateforme.