L’Union Européenne et le Maroc se sont engagés, mercredi, à poursuivre leur coopération bilatérale après la décision du Tribunal de l’UE d’annuler deux accords commerciaux portant sur des produits agricoles et de pêche en provenance du Sahara.

« Nous prendrons les mesures nécessaires afin d’assurer le cadre juridique qui garantisse la poursuite et la stabilité des relations commerciales entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc », affirment le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et son homologue marocain Nasser Bourita dans une déclaration commune publiée à Bruxelles.

Le Tribunal de l’UE a décidé mercredi d’annuler les décisions du Conseil européen au sujet des accords agricole et de pêche avec le Maroc, tout « en maintenant leurs effets pendant une certaine période afin de préserver l’action extérieure de l’Union européenne et la sécurité juridique de ses engagements internationaux », selon le communiqué du Tribunal.