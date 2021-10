Entre Paris et Alger rien ne va plus après les propos de Macron hostiles au régime algérien

«Le système algérien est fatigué, le Hirak l’a fragilisé», a déclaré le président français Emmanuel Macron, lors d’une rencontre jeudi dernier avec des jeunes –binationaux, Algériens ou français d’origine algérienne-, rapporte le journal Le Monde.

Le président français qui a évoqué ce qu’il appelle une «haine de la France » a encore affirmé que «le problème ne se posait pas avec la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire qui s’est construit sur cette rente mémorielle ».

Après son indépendance en 1962, l’Algérie s’est construite sur « une rente mémorielle », entretenue par « le système politico-militaire », a souligné Emmanuel Macron lors d’un échange, jeudi 30 septembre avec 18 jeunes, issus de familles et des descendants de harkis ayant survécu à la guerre d’indépendance de l’Algérie.

«On voit que le système algérien est fatigué, le Hirak l’a fragilisé. J’ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu’il est pris dans un système qui est très dur», a souligné le président Macron.

Evoquant la récente décision de la France de réduire de 50% les visas accordés aux Algériens, le Chef de l’Etat français a tenu à préciser que cette mesure ciblera surtout le «milieu dirigeant» en Algérie.

« Il n’y aura pas d’impact sur ce qu’on évoque. On va s’attacher à ce que les étudiants et le monde économique puissent le garder. On va plutôt ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant, qui avaient l’habitude de demander des visas facilement», ajoute Macron, repris par le quotidien Le Monde.

Et le président français de rappeler les « précédentes colonisations » des Ottomans dans la région où, à part le Maroc qui était lui-même un empire constitué, les Ottomans ont dominé l’Afrique du nord qu’il avait organisée en trois provinces: Alger, Tunis et Tripoli.

Il a en outre évoqué la contestation de l’existence d’une nation algérienne avant la colonisation française, déclarant qu’il est «fasciné de voir la capacité qu’a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu’elle a joué en Algérie et la domination qu’elle a exercée. Et d’expliquer qu’on est les seuls colonisateurs, c’est génial. Les Algériens y croient».

Suite aux griffes virulent retenus par Macron contre l’Algérie, la rupture entre les deux si elle n’est pas déjà consommée elle est inéluctable, puisque l’Algérie a déjà convoqué son ambassadeur à Paris et l’ambassadeur de France à Alger pourrait être incessamment inviter à plier ses bagages.