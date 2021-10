Covid-19 : Le Maroc démarre ce lundi la campagne de la 3e dose de vaccin

Le ministère marocain de la Santé a annoncé, dimanche 3 octobre dans un communiqué, que la campagne d’administration de la troisième dose du vaccin contre la Covid-19, décidée conformément aux recommandations du Comité scientifique national et aux recommandations scientifiques internationales, devrait être entamée ce lundi.

Selon les instructions du ministère, les personnes concernées dans une première étape, sont celles qui ont déjà reçu leurs deux doses de vaccin depuis au moins six mois. Elles devraient recevoir un SMS du numéro 1717 sur leur téléphone pour confirmer leur éligibilité.

Le département de la santé précise aussi que l’injection de la 3e dose sera effectuée dans les grands espaces de vaccination (vaccinodromes), sans condition d’adresse.

« Vu l’importance de renforcer l’immunité chez l’ensemble des Marocains et étrangers résidant au Maroc et afin qu’ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs familles de la contamination, ils sont appelés à adhérer à cette opération », avait exhorté le ministère dans un précédent communiqué.

Plusieurs experts internationaux en matière de santé estiment que l’injection d’une 3eme dose est devenue une nécessité pour pouvoir protéger les groupes à risque. Partageant cette conviction, l’OMS s’oppose ainsi à la généralisation de la troisième dose à toute la population vaccinée, invitant les Etats qui ont des doses supplémentaires de les envoyer aux pays qui peinent à vacciner leurs populations par manque de stocks.

La Maroc a déjà vacciné complètement environ 60% de sa population, une prouesse au niveau du continent africain.