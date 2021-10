L’Italo-suédois Staffan de Mistura nommé Envoyé personnel du S.G de l’ONU pour le Sahara

Le diplomate Italo-suédois Staffan de Mistura a été nommé nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour le Sahara marocain après l’aval du Conseil de Sécurité, a annoncé mercredi le porte-parole de l’ONU.

La candidature de Staffan De Mistura avait été acceptée par le Maroc ainsi que par les trois autres parties concernées par ce dossier, après des consultations avec le Secrétaire général de l’ONU.

De Mistura qui succède à ce poste resté vacant depuis la démission en mai 2019, de l’ancien médiateur allemand, Horst Köhler, a pour mandat de faciliter le processus exclusivement onusien visant à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis au différend régional sur le Sahara marocain.

Cette solution doit être conforme aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2018, comme l’a réaffirmé le Secrétaire général de l’ONU dans son récent rapport sur le Sahara marocain.

Dans la lettre de nomination adressée au Conseil de Sécurité, Guterres a indiqué que M. de Mistura travaillera avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le «polisario» sur la base de la résolution 2548 du 30 octobre 2020 et d’autres résolutions du Conseil, en tenant pleinement compte des progrès réalisés à ce jour, afin de parvenir à un règlement politique de la question du Sahara marocain.

Les résolutions mentionnées dans le rapport du Secrétaire général soumis au Conseil de Sécurité, en l’occurrence la 2440, 2468, 2494 et 2548, ont réaffirmé que la solution politique, réaliste, pragmatique et de compromis est la seule issue à la question du Sahara marocain, excluant définitivement l’option du référendum à laquelle s’attachent le Polisario et son parrain algérien.

En revanche, la prééminence de l’Initiative d’autonomie du Sahara, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, a été réaffirmée dans les 17 résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité depuis sa présentation en 2007.

Le nouvel émissaire de l’ONU, M. de Mistura devrait entamer dans les prochaines semaines sa mission telle qu’elle a été définie dans sa lettre de nomination et dans la résolution 2548, à savoir la reprise selon les mêmes modalités, du processus des tables rondes initié par Horst Köhler, avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du «polisario».