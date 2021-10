La BAD exclut Sino-Kenya Engineering Group Company Limited pour 36 mois pour pratiques frauduleuses

La société Sino-Kenya Engineering Group Company Limited et son directeur général, Yuehua Bai, ont été exclus de ses projets, pour une durée de trente-six mois par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour des raisons de pratiques frauduleuses, a annoncé lundi l’institution financière dans un communiqué publié sur son site officiel.

L’entreprise enregistrée au Kenya et son responsable se seraient « livrés à des pratiques frauduleuses lors d’un appel d’offres pour des travaux de conception et de construction dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Nandi Hills, dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables des villes du Kenya », selon une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la BAD.

La BAD indique que l’exclusion a pris effet à compter du 19 août passé, précisant que durant cette période, la société indexée, ses filiales, ainsi que son Directeur, Yuehua Bai, «seront inéligibles à participer à des projets financés» par l’institution financière multinationale.

Une fois la période d’exclusion passée, « Sino-Kenya Engineering Group Company Limited ne pourra participer à nouveau aux appels d’offres pour des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement, qu’après avoir mis en œuvre un programme de conformité à l’intégrité conforme aux directives de la Banque », poursuit le communiqué.

Pour rappel, le PIAC est chargé de la prévention, de la dissuasion et des enquêtes sur la corruption, la fraude et autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations et les projets financés par la BAD.