Le Roi Mohammed VI rappelle l’ancien ministre de la Santé, permettant à la maire de Casablanca de se consacrer à la métropole

Le Roi Mohammed VI a renommé jeudi le ministre de la Santé dans l’ancien gouvernement, M. Khalid Ait Taleb dans ses anciennes fonctions, en remplacement de Mme Nabila Rmili qui sera appelée à se consacrer entièrement à sa fonction de maire de Casablanca, la capitale économique du Maroc.

Cette décision du Souverain marocain, prise sur proposition du chef du gouvernement, est conforme aux dispositions de la Constitution, indique un communiqué du Cabinet royal, précisant que Mme Nabila Rmili a sollicité de se consacrer pleinement à ses fonctions de Présidente du Conseil de la ville de Casablanca.

Nommée ministre de la Santé et de la Protection sociale dans le gouvernement de Aziz Akhannouch après avoir été élue à la tête de la maire de Casablanca, Nabila Rmili a préféré se consacrer à cette dernière responsabilité après s’être « rendu compte de la charge du travail de cette mission représentative et du suivi continu des affaires de ses habitants et des chantiers ouverts dans cette grande métropole ».

Réunir les deux responsabilités en même temps « était de nature à impacter les multiples engagements et le suivi quotidien que nécessite le secteur de la santé, surtout en cette période de pandémie », souligne le communiqué.

Outre le fait qu’elle soit en parfaite conformité avec les dispositions de la Constitution, cette décision de renommer M. Khalid Ait Taleb dans ses anciennes fonctions de ministre de la Santé, à la demande du Chef du Gouvernement, est aussi en harmonie avec les objectifs de bonne gouvernance.

Elle s’inscrit également dans la poursuite des grands chantiers impulsés par le Roi Mohammed VI dans le domaine de la santé pour le bien-être et la sécurité sanitaire de la population, notamment dans le contexte de la gestion de la pandémie de la Covid-19.