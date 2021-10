Sahara marocain : Une grande partie de la Communauté Internationale soutient l’intégrité territoriale du Royaume (Média dominicain)

Une grande partie de la Communauté Internationale reconnait et soutient l’intégrité territoriale du Royaume et la souveraineté du Maroc sur son Sahara, y compris les États-Unis, qui ont annoncé en 2020 qu’ils reconnaissaient que « le Sahara fait partie du territoire du Maroc », écrit le site d’information dominicain ElDia.

Dans un article intitulé « Comprendre et soutenir le Maroc : 46 ans de la Marche Verte », le site dominicain rappelle, dans ce sens, les discours de SM le Roi Mohammed VI où le Souverain a réitéré que le Sahara restera toujours marocain et « ne jamais marchander ou renoncer à un grain de sable de notre Sahara ».

Soulignant que la Marche Verte constitue « un attachement scellé par une parfaite symbiose entre le Trône et le peuple », l’auteur de l’article a indiqué que cette épopée, conçue et dirigée par Feu SM Hassan II, est l’un des événements que le monde doit connaître pour comprendre le Maroc d’aujourd’hui et ses motivations.

Afin de parachever l’intégrité territoriale du Royaume, le 6 novembre 1975, Feu SM Hassan II ordonne aux 350.000 volontaires, hommes et femmes, jeunes et vieux, réunis à Tarfaya, de franchir la frontière séparant le Maroc de ses provinces sahariennes, rappelle le média dominicain.