Burkina/Fespaco 2021 : Le somalien Khadar Ahmed remporte l’Etalon d’or

Le cinéaste somalien Khadar Ahmed a remporté le grand prix d’Etalon d’or de Yennega 2021 de la 27éme édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui s’est tenu au Burkina Faso du 16 au 23 octobre.

Intitulé «The Gravedigger’s Wife» (La Femme du fossoyeur), le premier long-métrage du jeune réalisateur de 40 ans, a également obtenu le prix de la meilleure musique, ainsi que le prix Paulin Soumanou Vieyra de la critique africaine.

Le film, tourné à Djibouti, raconte l’histoire d’une famille pauvre. L’homme, fossoyeur de profession, est confronté à un grand défi de faire soigner, de façon urgente, sa femme atteinte d’une grave maladie rénale.

« Pour tout cinéaste africain, c’est le plus beau prix qu’on puisse avoir, c’est toute une fierté », a déclaré le président du jury, le Mauritanien Abderrahmane Sissako lors de la cérémonie de clôture du festival.

Khadar Ahmed été primé avec 20 millions de FCFA (35 497 dollars). Il a succédé au rwandais Joël Karekezi qui avait remporté l’Etalon d’or en 2019 avec son film « The Mercy of the Jungle ».

L’Haïtienne Gessica Geneus a décroché l’Etalon d’argent et le prix du son avec son film «Freda», tandis que l’Etalon de Bronze a été attribué à la tunisienne Leyla Bouzid, réalisatrice du film «Une histoire d’amour et de désir». Plusieurs autres prix ont été décernés.

Les trophées ont été remis par le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue sénégalais, Macky Sall, dont le pays était l’invité d’honneur de la 27e édition du Fespaco.

Kaboré a félicité Ahmed Khadar, ainsi que l’ensemble des lauréats, et a remercié «tous les cinéastes qui continuent de porter à l’écran nos vies, nos rêves et nos espérances».

Quelques 150.000 festivaliers de 64 pays ont pu suivre plus la projection de 500 œuvres cinématographiques. La 28ème édition du Fespaco a été programmée toujours à Ouagadougou du 25 février au 4 mars 2023.