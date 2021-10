Le président Saïed exige un «audit global» des dons et prêts accordés ces dernières années à la Tunisie

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a exigé jeudi lors d’un Conseil des ministres tenu au Palais de Carthage, un «audit global» des dons et prêts accordés à Tunis au cours des dernières années, et pour lesquels les traces font défaut.

« Il est impératif de savoir ce qu’il est advenu des prêts accordés par des pays étrangers (…) des milliards ont été injectés en Tunisie, sans qu’ils n’aient le moindre impact sur la réalité et que chacun assume ses responsabilités à ce propos », a-t-il déclaré.

Le locataire du palais de Carthage a soulevé quelques questions pratiques pour lesquelles il veut obtenir des réponses. « Où est passé l’argent du peuple tunisien ? Revoyez certaines des déclarations d’un certain nombre de pays qui ont accordé des prêts à la Tunisie. Où sont passés ces prêts accordés tout au long de la dernière décennie ? », s’est interrogé le Chef d’Etat tunisien.

La tâche de mettre sur pied cet audit revient à la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia. « Un audit doit être effectué, et je demande à la ministre des Finances de réaliser un audit global de tous ces fonds, pour savoir où sont-ils passés », a insisté Saïed.

Dans ses propos, le chef de l’Etat s’en prend, indirectement, à ses opposants qui ont géré cet argent avant son arrivée au pouvoir. « Et après ils osent parler de révolution et de justice sociale », a-t-il martelé, faisant allusion à ces derniers. Il a souligné aussi qu’une partie des fonds « a été transférée à l’étranger, mais cet argent revient au peuple et doit lui être restitué ».

Le président tunisien a par ailleurs exhorté la justice à «s’acquitter pleinement de son rôle et à ne pas hésiter à appliquer la loi à tous, sans exception et sur un pied d’égalité», et à «assainir le pays de tous ceux qui ont dilapidé les biens de l’Etat».