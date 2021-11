Des députés nationaux en RDC réclament la démission du ministre de la défense

Quelques 57 députés nationaux de l’Ituri et du Nord-Kivu, provinces au sud de la République démocratique du Congo (RDC), où la situation sécuritaire ne fait que se détériorer, ont exigé ce lundi 1er novembre, le départ du ministre de la Défense et des gouverneurs militaires de ces deux provinces.

Dans leur déclaration commune, ces députés dénoncent l’insécurité qui sévit dans les deux régions, en dépit de l’état de siège instauré depuis le 6 mai dernier.

Ils demandent «avec insistance la démission immédiate du Ministre en charge de la défense nationale et anciens combattants au regard de sa responsabilité dans la détérioration très avancée de la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège, ainsi que celle des Gouverneurs militaires de l’Ituri et du Nord-Kivu qui ont démontré leurs limites et leur faible degré d’engagement à réaliser les opérations et objectifs assignés à l’état de siège».

Ils déplorent plusieurs abus dont les tueries quasi-permanentes de la population civile de la part des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que le pillage des biens et incendie des maisons et des infrastructures sociales de base.

Pour manifester leur mécontentement, ces parlementaires ont décidé de quitter la plénière de ce lundi consacrée à l’examen du projet de loi portant prorogation de l’état de siège pour la 11ème fois. Ils ont résolu de ne plus prendre part à ces plénières, jusqu’à nouvel ordre.

Ces députés disent également se réserver le droit d’initier d’autres démarches parlementaires et extraparlementaires conformément aux lois du pays, appelant à une rencontre des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat avec le Chef de l’Etat «pour aborder l’épineuse question de la précarité et la persistance de la situation sécuritaire» dans les deux provinces.