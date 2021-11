Guinée : Le parti «RPG» demande la libération de son leader, le président déchu Alpha Condé

L’ancien parti au pouvoir en Guinée, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) a sollicité au cours d’une conférence tenue mercredi à Conakry, la remise en liberté de l’ex-président Alpha Condé évincé par l’armée.

Les proches de Condé ont justifié leur demande, à l’adresse du Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD), par son âge avancé.

« Notre seul objectif aujourd’hui est la libération du président Alpha Condé », considérant que « toute personne à son âge est fragile », a plaidé Damaro Camara, ancien président de l’assemblée nationale.

Le régime d’Alpha Condé a été renversé le 5 septembre dernier par un coup d’Etat. A part les vidéos qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux le jour du putsch, aucune image de l’ancien dirigeant, toujours retenu par la junte, n’a circulé depuis.

Le RPG et ses alliés comptent sur « l’intelligence et la lucidité » des nouvelles autorités au pouvoir pour libérer Alpha Condé, et disent s’abstenir d’organiser une quelconque manifestation pour réclamer cette remise en liberté.

« Le RPG Arc-en-ciel et ses alliés ont toujours œuvré pour la consolidation de la paix en République de Guinée. Pour preuve, depuis le 5 septembre 2021, nous n’avons organisé aucune protestation pour la libération de notre champion, le président Alpha Condé. Nos documents de voyage sont bloqués. Nos comptes bancaires sont gelés », a indiqué Camara.

Et d’insister, « le RPG Arc-en-ciel est resté serein avec ses alliés (…) Nous leur demandons humblement de libérer le président Alpha Condé ».

La sortie médiatique du RPG était placée sous le thème « Journée de déclaration du forum national pour la libération du Pr Alpha Condé ».

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) a déjà sommé à plusieurs reprises la junte militaire de libérer le président déchu. Mais les nouvelles autorités se contentent de rassurer que l’ancien chef d’Etat est bien traité.