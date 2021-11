Libye : La Commission électorale ouvre le dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives

Le dépôt des candidatures pour les élections présidentielle et législatives en Libye a démarré ce lundi 08 novembre, d’après une déclaration faite la veille par la Haute Commission électorale libyenne (HNEC) à Tripoli.

Selon les précisions de la HNEC, les candidats qui veulent se lancer dans la course à la magistrature suprême ont jusqu’au 22 novembre pour déposer leurs dossiers dans l’une des trois de ses antennes sélectionnées à cet effet dans les capitales régionales (Tripoli, Benghazi et Sebha).

Les candidatures seront acceptées « exclusivement dans les bureaux de la commission, à Tripoli, dans l’ouest, Benghazi, dans l’est, et Sebha, dans le sud », a affirmé Imad al-Sayeh, président de la HNEC.

L’élection présidentielle, la première que le pays va organiser depuis son accession à l’indépendance, aura lieu le 24 décembre 2021. Plusieurs personnalités avaient déjà fait part de leurs intentions de se présenter, dont le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est, et l’actuel Premier ministre, Abdelhamid Dbeibah.

Les candidats pour la Chambre des représentants pourront s’adresser à tous les bureaux de la HNEC à travers le pays, et ce jusqu’au 7 décembre, sachant que le scrutin est prévu pour le mois de janvier 2022.

La Commission électorale a promis ne ménager aucun effort pour que les élections soient « libres et honnêtes ». Elle a exhorté les électeurs à « assumer leurs responsabilités et à se conformer aux règles électorales ». Plus de 2,83 millions de Libyens, sur environ 7 millions d’habitants, se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la HNEC.

D’aucuns espèrent que ce processus électoral permettra à la Libye de sortir de la crise politique qui la secoue depuis une dizaine d’années, après la mort du président Mouammar Kadhafi.