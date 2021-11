Tunisie : Le président Saied assure «préparer» la fin de l’état d’exception en vigueur depuis 4 mois 

Le président tunisien Kais Saied a assuré être en train de «préparer la sortie» du pays de l’état d’exception en vigueur depuis le 25 juillet, lors d’une conversation téléphonique avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a indiqué dimanche la Présidence tunisienne.

La Tunisie «prépare les prochaines étapes» politiques afin de «sortir de la situation exceptionnelle» dans laquelle elle se trouve, a assuré samedi soir, le président Saied à Antony Blinken, soulignant «sa volonté» de ramener le pays à une «situation normale».

Le 25 juillet, le président a limogé le Premier ministre, gelé les activités du Parlement et repris le contrôle de l’appareil judiciaire. Il a ensuite promulgué le 22 septembre un décret officialisant la suspension de certains chapitres de la Constitution et instaurant des «mesures exceptionnelles», le temps de mener des «réformes politiques».

Le président Saied a confié à Blinken, avoir agi face à un Parlement tunisien qui s’était «transformé en théâtre d’affrontements et où les travaux ont été perturbés à maintes reprises par des violences verbales et physiques», arguant aussi que les difficultés économiques et sociales sont «le problème essentiel» de la Tunisie.

Le taux de chômage atteint désormais 18,4% et le pays, dont la croissance reste faible (3 à 4% prévus pour 2021), a demandé récemment au FMI un nouveau prêt de près de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros).

Dans un tweet, Blinken a confirmé avoir discuté avec le président Saied et l’avoir «encouragé» à s’engager dans «un processus de réformes transparent et inclusif afin de faire face aux importants défis politiques, économiques et sociaux » que la Tunisie est appelée à relever.