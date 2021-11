Algérie: Des messages acerbes de Washington et Tel-Aviv à la junte

Les dirigeants algériens et du Polisario ont eu droit cette semaine, à deux messages acerbes, le premier du Chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken et le second du ministre israélien de la défense, Benny Gantz qui effectuait du 23 au 25 novembre sa première visite officielle au Maroc.

En recevant lundi dernier à Washington, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, Antony Blinken a notamment déclaré que les Etats-Unis considèrent “le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, porteur d’une approche qui peut potentiellement satisfaire les aspirations du peuple du Sahara occidental“, rapporte dans un communiqué, Ned Price, porte-parole de la Maison Blanche.

Un message franc et limpide qui s’adresse directement et en premier lieu aux dirigeants algériens et aux Polisario qui, pourtant, gardaient encore l’espoir de voir l’administration Biden faire machine arrière sur la reconnaissance par les Etats-Unis sous le mandat de Donald Trump, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Le deuxième coup a été porté aux dirigeants d’Alger et du Polisario par Israël qui vient de conclure avec le Maroc un accord sécuritaire « sans précédent » à l’occasion de la visite de Benny Gantz à Rabat, alors qu’à Alger on s’attendait plutôt à de simples accords de coopération économique.

Le plus embêtant pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son donneur d’ordres, le général Saïd Chengriha, le mémorandum d’entente qui a été signé mercredi par Benny Gantz et le ministre délégué à l’Administration de défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi, lance formellement la coopération sécuritaire « sous tous ses aspects ».

Cet accord couvre « les échanges d’expériences et d’expertise, le transfert technologique, les formations et la coopération dans le domaine de l’industrie de défense » ainsi que la coopération dans le domaine de la cybersécurité.

Grâce à l’expertise israélienne, le Maroc devrait, selon des sources biens informées, lancer sa propre industrie militaire, avec la création tout prochainement de deux unités industrielles devant servir à la fabrication de drones, ainsi que l’acquisition par les Forces Armées Royales (FAR) du système israélien Skylock Dome, de la société Skylock Systems, et probablement du fameux Dôme de fer, un autre dispositif anti-missiles et anti-roquettes de la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems.