La RDC et la Turquie signent plusieurs accords de coopération

La République démocratique du Congo (RDC) et la Turquie ont paraphé, dimanche, plusieurs accords de coopération à l’occasion de la visite officielle de 48 heures à Kinshasa, du président turc, Recep Tayyip Erdogan, accompagné d’une forte délégation constituée de ministres et d’entrepreneurs.

Ces accords ont été signés à l’issue d’un entretien en tête-à-tête entre le président congolais, Félix Tshisekedi et son homologue turc, ainsi qu’une séance de travail élargie aux délégations des deux pays.

«Ce jour est historique par son importance dans les relations entre la République Démocratique du Congo et la République de Turquie», a déclaré le président congolais, précisant que «plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la défense et sécurité, des infrastructures et transport, ainsi que des accords sur la non-double imposition et la promotion des investissements» viennent d’être signés et ils «symbolisent la volonté de raffermir nos relations et développer de bonnes choses entre nos deux pays».

«Nous avons sollicité le soutien de la Turquie pour lutter contre les milices et groupes terroristes dans l’est de notre pays», a souligné Tshisekedi, en abordant la question sécuritaire. Son pays est, en effet, ciblé depuis plus de deux décennies, par des groupes armés, dans sa partie orientale.

De son côté, Erdogan a déclaré que les deux parties ont «passé en revue les relations et les opportunités de coopération», et réaffirmé la «solidarité» de son pays avec la RDC dans le domaine de la sécurité. Il a en outre salué le volume commercial qui s’agrandit entre les deux pays, et annoncé un don de 1,1 million de doses supplémentaires de vaccin anti-Covid-19 à la RDC.

Ce lundi, les deux chefs d’Etat devraient lancer les travaux de la construction de la nouvelle ambassade de la Turquie à Kinshasa.

La visite d’Erdogan fait suite aux rencontres bilatérales tenues entre les deux dirigeants l’année passée à Ankara. Elle s’inscrit également dans le cadre d’une tournée africaine du président turc qui est également au Sénégal et en Guinée-Bissau.