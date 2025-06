L’Egypte et la Société financière internationale (IFC) ont exprimé dimanche 15 juin, leur volonté de renforcer davantage leur partenariat, qui dure déjà, près de 50 ans, pour favoriser une croissance des investissements ou financements vers ce pays d’Afrique du Nord.

Le directeur général de l’IFC, Makhtar Diop a été reçu en audience par le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, en présence du vice-président de l’IFC, Ethiopis Tafara, et du ministre égyptien de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Machat.

Dans un message posté sur Facebook, l’IFC indique que cette rencontre avait pour objectif de «réaffirmer son engagement à renforcer la confiance du secteur privé, à débloquer les marchés et à promouvoir le développement durable » en Egypte.

De son côté, le porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que la réunion entre les deux parties a porté sur les possibilités d’action commune visant à accroître les flux d’investissement vers l’Égypte et à fournir des financements au secteur privé.

Toujours selon ses propos, Al-Sissi, saluant le rôle joué par l’IFC dans la coopération avec l’Égypte au cours des dernières années, a souligné la volonté de son pays de poursuivre cette coopération, notamment dans le contexte régional actuel qui pose des défis importants aux programmes de développement.

Le chef d’Etat égyptien aurait également mis en avant l’importance du financements à des taux compétitifs, afin de réduire les coûts, assurant que Le Caire a adopté un ensemble de politiques et de réformes structurelles et économiques visant à maintenir la stabilité financière et économique.

L’Etat égyptien entend renforcer le rôle du secteur privé dans l’activité économique et le développement, dans l’objectif de renforcer la place de ce secteur dans l’économie égyptienne, en lui accordant de nombreux avantages fiscaux et douaniers, à en croire la même source.

Dans ce cadre, le gouvernement a lancé des initiatives consistant à accroître les exportations, développer les activités de production et de services et à multiplier les projets de partenariat public-privé.

Le DG de l’IFC a salué les mesures prises par l’Égypte en matière de réforme économique, lesquelles ont renforcé la confiance des investisseurs et le climat d’investissement ; avant de mettre en relief la poursuite des programmes conjoints entre les deux parties pour soutenir la compétitivité de l’économie égyptienne.