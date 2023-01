La Secrétaire d’État américaine au Trésor effectue une mini-tournée africaine

La Secrétaire d’Etat américaine au Trésor, Janet Yellen a entamé ce mercredi 18 janvier, une mini-tournée africaine, qui devrait le conduire au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud.

Ce déplacement dans le continent intervient quelques semaines seulement après la tenue, à Washington, du sommet Etats-Unis/Afrique présidé par Joe Biden.

Cette initiative entre en droite ligne du Forum des affaires États-Unis/Afrique qui s’est tenu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, souligne un communiqué. Lors de ce sommet, le président américain, Joe Biden, avait annoncé des engagements, des accords et des partenariats bilatéraux avec les pays d’Afrique, en matière de commerce et d’investissement pour un montant de plus de 15 milliards de dollars.

L’objectif de la tournée de Janet Yellen est donc d’approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l’Afrique, notamment en matière de développement des flux commerciaux et d’investissement.

Pendant son périple africain, Janet Louise Yellen soulignera également d’autres aspects, notamment la construction d’une économie africaine plus forte et plus résiliente, l’importance de promouvoir une transition énergétique juste qui améliore l’accès à l’énergie ainsi que les effets néfastes de la guerre illégale menée par la Russie en Ukraine qui a touché, de manière disproportionnée, les pays en développement en Afrique et dans le monde.

Tout, porte à croire qu’avec cette tournée de la Secrétaire d’Etat au Trésor, Washington se met dans une sorte d’opération de rattrapage sur le continent noir après les dérapages de l’ex-président républicain, Donald Trump qui a traité l’Afrique de conglomérat de «pays de merde».