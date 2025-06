La diplomatie béninoise généralement aphone sur les questions internationales, a exprimé ce dimanche 15 juin, «sa profonde inquiétude face à la détérioration rapide de la situation au Moyen-Orient».

Une détérioration marquée par des actes de violence armée et une intensification préoccupante des tensions, explique la diplomatie de ce pays ouest-africain.

«Le Gouvernement béninois en appelle à la responsabilité des parties concernées et les exhorte à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter une spirale incontrôlable des confrontations», a exhorté la diplomatie du Bénin dans un communiqué.

«Fidèle à son attachement aux principes de paix, du dialogue et du règlement pacifique des différends, le Bénin encourage les partenaires influents de la région à multiplier les efforts en faveur d’un apaisement rapide, d’un retour au dialogue et de la préservation de la paix», a encore souhaité la diplomatie béninoise, allusion faite directement aux échanges de frappes militaires meurtrières entre Israël et la République d’Iran depuis le 13 juin.