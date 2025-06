L’Union africaine (UA) et plusieurs pays du continent célèbrent, ce lundi 16 juin, l’édition 2025 de la Journée de l’enfant africain, pour commémorer le massacre des enfants de Soweto de 1976, en Afrique du Sud, par le régime de l’apartheid.

Pour célébrer cette Journée, la Commission de l’Union africaine (CUA) a chargé son Département de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation (ESTI), d’organiser en ligne, une conférence de haut niveau sous le thème : «L’équité au cœur de la Décennie de l’éducation de l’UA», en collaboration avec l’Institut de statistique de l’UNESCO et le Rapport mondial de suivi sur l’éducation.

Cette thématique a été définie par le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) et adopté à l’échelle continentale par l’UA, précise un communiqué de la Commission.

Pour l’organisation panafricaine, la Journée de l’enfant africain est un moment important pour réfléchir aux droits et à la réalité des enfants sur tout le continent ; et sa célébration annuelle souligne la nécessité de relever les défis éducatifs rencontrés par les enfants africains et renforce l’engagement à garantir leur droit à un apprentissage de qualité.

La conférence mettra en lumière le Tableau de bord ODD4 Afrique 2025, un outil de suivi essentiel conçu pour évaluer les progrès, identifier les lacunes et inspirer des actions transformatrices sur tout le continent dans la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable 4 (ODD4) et de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique (CESA).

L’UA regrette le fait que le continent continue de faire face à de profondes inégalités en matière d’accès, de participation et de résultats d’apprentissage, notamment chez les filles, les enfants handicapés, les enfants des zones de conflit et ceux issus de communautés marginalisées.