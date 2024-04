Le Mali et le Niger ont finalisé, mardi 16 avril, un accord de partenariat pour la vente de 150 millions de litres de gasoil nigérien en faveur de Bamako, en vue de faire face à la crise énergétique.

Avant la signature de l’accord à Bamako, la délégation nigérienne, conduite par le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Mahaman Moustapha Barke, a été reçue en audience par le président malien de transition, le Colonel Assimi Goïta, pour débattre de ce projet de vente de gasoil.

Goïta a exprimé sa reconnaissance à son homologue nigérien, le Général Abdourahamane Tiani, pour l’envoi d’une délégation de haut niveau au Mali en vue de la signature de cet accord de partenariat, selon la présidence malienne.

Il a encouragé les ministres de l’Énergie des deux pays à travailler de concert pour renforcer l’intégration et a appelé à une plus grande cohésion communautaire.

De son côté, le Ministre Barke a précisé que ces carburants seront destinés à la société Énergie du Mali (EDM-SA) pour alimenter les différentes centrales électriques du pays.

«Le Mali est un pays frère et ami. L’année écoulée, il y a eu une première phase portant sur 22 millions de litres. Nous avons d’abord fait le point de la situation de ce contrat notamment sur les difficultés dans son exécution et comment les éviter maintenant», a-t-il indiqué, avant d’assurer que «nous travaillons ensemble pour faciliter l’acheminement de ces 150 millions de litres de gasoil au Mali dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais».

D’après la présidence malienne, «cette entente marque une étape importante dans le renforcement des relations énergétiques entre le Mali et le Niger, témoignant ainsi de la volonté des deux nations de coopérer étroitement pour le bien-être de leurs populations respectives».

Pour rappel, le Niger avait promis, en février dernier, à approvisionner en gasoil le Tchad, le Mali et le Burkina Faso pour permettre à ces pays de rehausser la réponse à leurs besoins en énergie. L’annonce avait été faite à l’issue d’une réunion tenue à Niamey entre les ministres de l’Énergie des quatre pays.