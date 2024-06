L’Etat malgache assure que les prix des produits pétroliers ne changeront plus sur le territoire national jusqu’à la fin de l’année en cours ,d’après les assurances formulées le week-end dernier, par le ministre malgache de l’Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste.

«Le décret d’administration des prix pour le second semestre 2024 maintient le gel des prix jusqu’à la fin de l’année», a expliqué Olivier Jean-Baptiste.

Cette mesure ministérielle n’empêchera pas la mise en route d’une directive du Fonds monétaire international (FMI) dans 2 ans, autour de ces produits pétroliers.

Il s’agit d’une transition «vers une vérité des prix à la pompe, conformément aux exigences du FMI qui prône la suppression des subventions sur les carburants». Cette décision sera valable aussi bien pour l’essence, le diesel, le kérosène que pour le pétrole lampant.

«La mise en place d’un mécanisme d’ajustement automatique des prix des carburants vise à réduire les risques budgétaires, permettant une fluctuation mensuelle des prix avec une limite de 200 ariary (0,04 dollar) par litre. Cette mesure devrait être mise en œuvre d’ici avril 2026», a rappelé le Représentant-résident du FMI à Madagascar, Benlamine Mohktar.

A l’heure actuelle, dans la plus grande île d’Afrique, le pétrole lampant est le carburant le plus subventionné, avec un écart de 1.500 ariary (0,33 dollar) par litre entre le prix à la pompe et son coût réel du marché et ce, depuis juillet 2022, se défend le Gouvernement malgache sur ce sujet.

L’Etat dirigé par le président Andry Rajoelina, rassure que les révisions futures des prix des produits pétroliers «seront progressives pour protéger les ménages vulnérables».