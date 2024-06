Le président de la Transition au Mali depuis le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta effectue ce mardi 25 juin sa première «visite d’amitié et de travail» au Burkina Faso, dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre les deux pays sahéliens.

Le déplacement haut en symboles de Goïta à Ouagadougou, a été annoncé la veille par la Présidence burkinabè. Cette première visite du colonel Goïta au Burkina Faso est en réalité un retour d’ascenseur à son frère d’armes qui avait réservé au Mali son premier déplacement à l’étranger, sous la casquette de Chef de l’Etat du «Pays des Hommes intègres».

Selon des précisions de la Présidence du Faso, la rencontre entre ces deux dirigeants sera dédiée en grande partie à «la coopération qui existe entre le Mali et le Burkina Faso. Les deux dirigeants échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socioéconomique et à la quête d’une souveraineté totale de leurs pays respectifs».

Pays sahéliens confrontés à divers degrés, à l’hydre terroriste depuis 2012 pour le Mali et depuis 2015 pour le Burkina Faso, ces deux Etats ouest-africains sont dirigés désormais par de jeunes officiers.

Depuis fin 2023, les deux pays font partie des membres fondateurs de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), un creuset ayant pour finalité cardinale de mutualiser les efforts et les énergies des pays du Sahel «pour libérer cette zone des terroristes».