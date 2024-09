Le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce et la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX) organisent le 5 novembre prochain2024 à Casablanca le premier «Forum d’affaires, d’information et de sensibilisation» sur les opportunités offertes sur le continent africain par la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF), un forum placé sous le thème : «Commerce Intra-Africain: Perspectives et opportunités», ont annoncé les organisateurs.

La tenue de ce Forum va coïncider avec la célébration du 30è anniversaire de «l’Accord de Marrakech» instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Un zoom particulier sur «l’essor de l’intégration des économies africaines dans le système commercial mondial» sera opéré à cette occasion.

Ce «Forum d’affaires ZLECAf-Morocco» poursuit l’objectif central de consolider les liens historiques et socio-économiques du Royaume du Maroc avec les autres partenaires africains, à travers la promotion d’une coopération Sud-Sud ayant pour socle un partenariat gagnant-gagnant bénéfique dans le cadre de la ZLECAF, un futur marché d’environ 1,3 milliard de consommateurs.

Pour approfondir la discussion de sa thématique centrale, le Forum sera éclaté en divers panels qui aborderont «les stratégies de pénétration des marchés africains, les mécanismes de financement disponibles, les politiques publiques favorables au commerce intra-africain, ainsi que les meilleures pratiques pour tirer parti des avantages offerts par la ZLECAf», indiquent par ailleurs les co-organisateurs.

Ministres africains du Commerce, acteurs influents des secteurs public et privé, représentants d’organismes chargés de la promotion commerciale, experts, universitaires et acteurs de la Société civile sont attendus à ce rendez-vous continental qui consolidera à terme, la position du Royaume du Maroc en tant que Hub stratégique en Afrique.

Le Gouvernement du Royaume chérifien communiquera à cette occasion, «ses orientations stratégiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, et recueillera des propositions des participants autour des leviers pour une meilleure exploitation de cette Zone », précisent les organisateurs.