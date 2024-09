Le groupe « AFG Holding » intervenant dans le secteur bancaire africain, a annoncé ce jeudi 26 septembre, la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe «Access Holding» basé en Allemagne et l’ensemble de ses filiales en Afrique, au terme de négociations ayant démarré en 2020.

Cette entente commerciale fait dorénavant d’AFG Holding la maison-mère de plusieurs banques dans différentes sous-régions d’Afrique, en l’occurrence, Access Bank Liberia, Accès Banque Madagascar, AB Microfinance Bank Nigeria, Access Bank Rwanda et Access Bank Zambia.

Cet achat de parts témoigne de l’envergure du Groupe AFG Holding ainsi que de sa bonne réputation à travers toute l’Afrique, notamment Afrique de l’ouest, l’Afrique centrale, l’Océan indien, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, se félicitent ses premiers responsables.

«Cette acquisition représente une étape importante dans notre ambition de groupe bancaire panafricain intégré offrant des services de pointe entièrement numériques », a déclaré le président du Conseil d’administration d’AFG Holding, Léon Konan Koffi.

«Fort de notre expérience dans les télécommunications, l’informatique et les services financiers, AFG est bien positionné pour développer des solutions financières numériques innovantes», a-t-il ajouté, rappelant que de son côté, «Access Microfinance a acquis une expertise solide dans la gestion des risques et la mise en place de canaux numériques adaptés aux besoins des clients de la microfinance».

Le groupe d’investisseurs «les vendeurs» derrière Access Holding comprenait British International Investment (BII), Banque Européenne d’Investissement (BEI), International Finance Corporation (IFC), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), deux fonds gérés par ResponsAbility, Omidyar-Tufts Active Citizen Trust et Triodos Investment Management à travers Triodos Fair Share Fund et Triodos Microfinance Fund ainsi que le partenaire fondateur LFS Advisory GmbH qui restera, impliquée dans Access Holding, pendant une période de transition, de même que l’actuelle équipe de direction.

LFS Advisory GmbH garantira et assurera ainsi la continuité des opérations avec l’équipe de direction d’Access Holding ainsi que celle des filiales cédées, a confié la direction d’AFG Holding basée à Abidjan en Côte d’Ivoire et qui était présent jusqu’à présent, uniquement en Afrique occidentale, centrale et dans l’Océan indien.