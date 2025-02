La ministre française de la Culture, Rachida Dati qui effectue actuellement une visite officielle au Maroc s’est rendue lundi à Laâyoune au sud du Royaume, où elle a annoncé la création d’une Alliance française avec pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération culturelle entre la France et le Maroc, notamment dans les provinces du Sud.

«Nous souhaitons que cette Alliance devienne un centre ressource et un lieu phare de la coopération culturelle entre la France et le Maroc», a-t-elle déclaré à l’issue d’une rencontre dédiée à la présentation du projet et tenue en présence du ministre marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, de l’ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier et des gouverneurs des provinces de Tarfaya et de Boujdour, ainsi que d’élus et d’acteurs associatifs et culturels de Laayoune Boujdour Sakia-El Hamra.

La nouvelle Alliance française, a expliqué Mme Rachida Dati, «profitera aux enfants, aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs de la région, dans une ouverture sur les différentes activités culturelles, notamment l’apprentissage de la langue, les échanges d’artistes et les parcours éducatifs».

«Nous allons aussi encourager une offre culturelle française et des cours de langue de qualité, en soutenant l’ouverture de cette Alliance française à Laâyoune», a-t-elle enchaîné, faisant observer qu’il s’agit d’un projet particulièrement «ambitieux et symbolique», en phase avec les engagements pris dans le domaine de la culture par le président français Emmanuel Macron, à l’occasion de sa visite d’Etat au Maroc effectuée en octobre 2024, à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Les deux ministres de la culture, Rachida Dati et Mohamed Mehdi Bensaid ont par ailleurs présidé le même jour à Dakhla, la cérémonie inaugurale d’une annexe régionale de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC). Cette nouvelle structure renforce l’offre de formation dans les domaines de l’audiovisuel et du cinéma en proposant aux jeunes de la région, une panoplie de formations spécialisées, dont la réalisation cinématographique, l’écriture de scénario, la production, l’ingénierie de son, le montage et les effets spéciaux.

Rachida Dati a confié à la presse, que l’inauguration de l’annexe régionale de l’ISMAC à Dakhla vient concrétiser un accord de coopération signé entre le Maroc et la France à Cannes, visant à donner un nouvel élan à leur coopération dans les domaines de la coproduction et des échanges cinématographiques. Elle a en outre souligné que sa «visite en tant que ministre française de la Culture à Dakhla a un sens politique très fort», ajoutant que l’inauguration de cette nouvelle structure «témoigne de l’ambition commune des deux pays de poursuivre la consolidation de leur partenariat solide dans différents domaines, en l’occurrence la culture».