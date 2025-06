Le président zambien, Hakainde Hichilema a informé officiellement ses compatriotes du décès de son prédécesseur, Edgar Lungu survenu ce jeudi 5 juin, à l’âge de 68 ans.

Tout en présentant ses condoléances à la veuve et à la famille Lungu, au parti Front patriotique et à tout le peuple zambien, le chef de l’Etat Hichilema a appelé, en ce temps de deuil, « à la solennité, à l’unité, à l’amour et à la compassion».

«Dans de tels moments, nous devons pleurer ensemble comme un peuple, au-dessus de l’affiliation politique et des convictions personnelles », afin d’honorer « la vie d’un homme » qui a dirigé la Zambie, a-t-il poursuivi.

Le président Hichilema a enfin invité ses compatriotes à offrir « soutien et respect » à la famille endeuillée, tel que le recommandent les valeurs zambiennes.

Lungu, qui était sous traitement médical ces dernières semaines, a régné sur la Zambie en tant que sixième président, de janvier 2015 à août 2021.