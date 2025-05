Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) organise sa 12e édition du Sommet de la jeunesse, les 19 et 20 mai au siège de l’institution financière à Washington D.C. et dans différentes régions, sous le thème «Les jeunes innovent pour une planète vivable».

Cette rencontre se concentrera sur trois domaines transformateurs, dont le premier concerne la transformation numérique et permettra de découvrir les moyens utilisés par les jeunes pour exploiter les technologies, notamment l’IA et le big data, avec l’objectif de stimuler la croissance économique, combler la fracture numérique et créer un marché du travail tourné vers l’avenir.

Le deuxième domaine lié à la sécurité alimentaire et l’agriculture verte, mettra en relief les moyens nécessaires pour exploiter les technologies innovantes telles que l’IoT, l’agriculture numérique, les énergies renouvelables et les marchés du carbone, afin de promouvoir la durabilité, réduire les émissions de CO2 et renforcer la résilience.

Les industries créatives constituent un autre domaine pour lequel il sera mis en avant le rôle des arts, des médias et de la mode dans la promotion de l’emploi, du changement social et économique, la promotion de la durabilité et la préservation du patrimoine culturel.

Le GBM indique que, lors du déploiement de ces sous-thèmes, le Sommet se concentrera sur trois perspectives innovantes en matière d’innovation, à savoir les populations mal desservies, la fragilité, les conflits et la violence (FCV), ainsi que les partenariats.

En mettant en lumière ces domaines, l’événement vise à amplifier la diversité des voix, à favoriser l’innovation au service du développement durable et à créer des réseaux collaboratifs pour accroître l’impact à l’échelle mondiale, précise l’institution.

Le programme prévoit une table ronde avec des acteurs de la société civile, des séances plénières consacrées aux solutions fondées sur les données, aux innovations portées par les jeunes dans l’agriculture et aux industries créatives et une discussion sur les monnaies numériques.

Le Sommet de la jeunesse est le plus grand événement annuel du Groupe de la Banque mondiale destiné aux jeunes (18-35 ans), du monde entier. Le GBM soutient que les jeunes sont les moteurs de l’innovation, un facteur clé pour créer de nouvelles opportunités d’emploi, promouvoir l’inclusion et lutter contre le changement climatique.