La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a annoncé jeudi 12 juin, le lancement de la deuxième phase du retrait progressif de sa Mission en République démocratique du Congo (SAMIDRC) de la ville de Goma et de la cité de Sake.

Après la première phase, qui avait débuté le 29 avril 2025 et s’était concentrée sur les équipements et autres moyens logistiques, il s’agit, cette fois-ci, de rapatrier le personnel de la Mission ainsi que leurs effets personnels et le matériel opérationnel restant.

« Les troupes de la SAMIDRC stationnées à ce jour à Goma et à Sake seront évacuées vers la Tanzanie, d’où le contingent tanzanien poursuivra sa route vers Dar es Salaam, et les contingents sud-africain et malawien seront rapatriés par avion vers leurs pays respectifs », précise le communiqué de l’organisation sous-régionale.

La SADC rappelle que le processus de retrait progressif fait suite à la décision du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté, tenu en mars dernier, de mettre officiellement fin au mandat de la Mission, précisant que ce processus est mis en œuvre de manière structurée et coordonnée afin d’assurer le retour en toute sécurité du personnel et du matériel nécessaires à la Mission.

Soulignons que les soldats de la SAMIDRC avaient été déployés à l’Est de la RDC en 2023 pour soutenir l’armée congolaise et pacifier cette partie orientale où plusieurs groupes armés sont actifs, dont le mouvement politico-militaire AFC/M23.

En janvier dernier, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de plusieurs localités stratégiques (Goma, Sake…) après des affrontements ayant fait plusieurs morts dont des soldats de la SAMIDRC. La communauté a finalement décidé de retirer ses militaires après un accord conclu avec l’AFC/M23.

La SADC a réaffirmé son engagement sans faille à soutenir le processus de paix, la sécurité et la stabilité politique en RDC et dans l’ensemble de la sous-région.

« Bien que la mission de la SAMIDRC touche à sa fin, la SADC consentira des efforts supplémentaires par le biais de mécanismes diplomatiques, politiques et stratégiques, en collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partenaires régionaux », conclut le communiqué.