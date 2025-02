Les trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont l’œuvre pour harmoniser leurs législations en matière d’urbanisme et envisagent la création d’un Fonds commun pour le logement social, a-t-on annoncé ce jeudi 19 février, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

En prélude aux «72H de l’urbaniste» qui s’ouvre ce vendredi 20 février dans la capitale burkinabè, le ministre nigérien de l’Urbanisme et de l’Habitat, Salissou Sahirou Adamou a confié avoir abordé avec le Premier ministre burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo «la question de la création de ce Fonds commun pour le logement social».

Dans la pratique, des rencontres entre les ministres chargés de l’Urbanisme du Burkina Faso, du Mali et du Niger se multiplient à l’heure actuelle dans le but d’harmoniser les textes «sur l’urbanisme et plancher sur la création d’un Fonds commun pour le logement social».

«Nous discutons des politiques et des différentes expériences que nous avons chacun dans nos pays en vue de les harmoniser pour créer un cadre de vie décent pour les citoyens de nos Etats confédérés», a expliqué le ministre Adamou.

Les « 72 h de l’urbaniste » sont organisées par l’Ordre des urbanistes du Burkina (OUB) et se tiendront du 20 au 22 février sous le thème : «Développement urbain durable en Afrique: le rôle de l’urbaniste en temps de crise».