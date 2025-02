Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a rendu publics, le mercredi 18 février, des détails relatifs à l’organisation de la deuxième édition du «Forum Invest in Sénégal» programmée pour avril prochain.

«Au mois d’avril prochain, se tiendra la deuxième édition du ‘Forum Invest in Sénégal’, un important événement consacré à la mobilisation des investisseurs internationaux et nationaux, et répondant à l’ambition du Sénégal d’être un hub régional en matière d’investissements directs étrangers», a détaillé le Chef de l’exécutif sénégalais.

Des projets structurants développés dans «le plan quinquennal 2025-2029 de l’Agenda national de transformation» seront valorisés au cours de ce Forum «pour renforcer les investissements privés au Sénégal», a détaillé la Primature du Sénégal.

Faire du secteur privé sénégalais le véritable moteur d’une croissance économique endogène, soutenue et saine pour une économie souveraine commande l’organisation d’un Forum de ce calibre, a davantage détaillé Ousmane Sonko.

L’an 1 du Forum «Invest in Sénégal» avait eu pour cadre le Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), du 6 au 8 juillet 2023 à Dakar, à l’initiative de l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), sous le mandat de l’ex-président, Macky Sall.