Les présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains ont réaffirmé jeudi soir à la clôture de leur deuxième forum à Rabat, leur rejet catégorique et leur condamnation de «toutes les manifestations de séparatisme, ses instigateurs et ses auteurs», dont le cas des mercenaires du front polisario soutenu par le régime algérien qui complotent pour la balkanisation du Sahara marocain.

«Conscients de la nécessité d’une nouvelle prise de conscience africaine quant aux dangers du séparatisme et de l’ingérence dans les affaires intérieures des États, les participants rappellent que l’unité, l’intégrité territoriale et la souveraineté des États constituent « la pierre angulaire des relations internationales, du Droit international et d’un ordre international juste».

Dans la Déclaration finale sanctionnant les travaux de ce Forum, organisé par la Chambre des représentants, chambre basse du parlement marocain, ils expriment leur «rejet catégorique» et leur «condamnation de toutes les manifestations du séparatisme, de ses instigateurs et de ses auteurs» et mettent en garde «contre toute tentative de s’en accommoder ou de traiter ce phénomène avec désinvolture».

Ils soulignent au passage, «le rôle crucial des parlements nationaux pour relever les défis et contribuer à faciliter la capacité des pays africains à réaliser les aspirations de leurs peuples à la paix, à la sécurité, au développement et au progrès».

Les participants ont saisi cette occasion, pour louer «l’initiative de la tenue de cette réunion «qui constitue une nouvelle phase de coordination, d’action conjointe et de consultation constructive et productive entre nos institutions législatives», affirmant leur «détermination à renforcer les relations entre les Commissions des Affaires étrangères des parlements nationaux africains et à coordonner leurs efforts et leurs positions sur les questions qui relèvent de leurs compétences, dans le respect de la souveraineté de chaque pays et des décisions souveraines de chaque parlement national».

La séance de clôture du Forum a été marquée par l’élection du Maroc élu à la présidence du Forum des présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains, en la personne de Salma Benaziz, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques, des affaires de la migration et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des représentants. L’assistance a également élu les vice-présidents du Forum, issus des quatre régions du continent (Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique centrale et Afrique du Sud) et procédé à l’approbation du projet de statut du Forum.