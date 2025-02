Les autorités ivoiriennes ont annoncé dans un communiqué, que la base militaire française (43è BIMA), implantée dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, a été officiellement rétrocédée ce jeudi 20 février, à l’armée ivoirienne, au cours d’une cérémonie qui a enregistré la présence du Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné et du Premier ministre, Robert Beugré Mambé.

Le procès-verbal de cette rétrocession a été paraphé par le ministre d’État, ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ainsi que par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

«La décision de rétrocession du 43è BIMA (Bataillon d’infanterie de marine) résulte de la volonté conjointe de nos deux chefs d’État et découle d’une concertation approfondie entre les parties prenantes du partenariat militaire», a déclaré le ministre Ouattara pour qui cet acte marque une nouvelle étape dans les relations d’amitié et de coopération stratégique entre les deux nations.

Il a remercié la France pour l’accompagnement et la confiance témoignée dans le processus de renforcement des capacités des forces armées ivoiriennes.

Pour sa part, le ministre Lecornu a estimé que le «partenariat entre les deux pays en matière de défense doit s’adapter et se fonder davantage sur les enjeux futurs, en tenant compte des menaces actuelles et des réalités d’un environnement devenu encore plus complexe sur le plan sécuritaire. »

Créée en 1978, la caserne du 43e BIMA est désormais baptisée « Camp Général de Corps d’armée Ouattara Paul Thomas d’Aquin », précise le communiqué.