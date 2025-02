Le président et les membres du Gouvernement djiboutiens ont adressé, mardi 25 février, lors d’un Conseil des ministres, au ministre des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf, leurs «plus sincères félicitations» pour son élection au poste de Président de la Commission de l’Union africaine (UA) qui a eu lieu le 15 février dernier à Addis-Abeba (Ethiopie) à l’occasion de la 38ème session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’UA .

«Ce succès, amplement mérité, témoigne de ses compétences avérées, de son engagement indéfectible et de son dévouement constant au service des valeurs et des objectifs de notre continent », indique le compte-rendu du Conseil qui ajoute que « cette distinction honore non seulement sa personne, mais également notre nation tout entière ».

Le Conseil a adressé à Mahamoud Ali Youssouf ses « vœux les plus chaleureux de réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions », convaincu qu’il « saura, avec rigueur et détermination, relever les défis qui l’attendent au sein de cette prestigieuse institution. »

Ali Youssouf, 59 ans, a remporté le scrutin, à bulletin secret, devant deux autres deux autres candidats en lice, à savoir : l’ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, et l’ex-ministre des Finances de Madagascar, Richard Randriamandrato. Il prendra officiellement ses fonctions à la Présidence de la Commission de l’UA le 15 mars 2025, en remplacement du Tchadien Moussa Faki Mahamat.