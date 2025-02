Le Mouvement patriotique du Salut (MPS), le parti au pouvoir au Tchad depuis 3 décennies, est le grand vainqueur des premières sénatoriales tenues ce mardi 25 février, d’aprs les résultats provisoire du suffrage indirect de grands électeurs.

Selon des chiffres provisoires rendus publics la veille, par l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE), le MPS est crédité d’une victoire écrasante «avec 45 sièges sur les 46 en jeu».

Au total, «2.592 grands électeurs sur 2.594» ont pris part au vote indirect ce 25 février, soit un taux de participation de 99,92%, a insisté le président de l’ANGE, Ahmed Bartchiret.

Sur les 46 sénateurs élus, cette Agence dénombre 18 femmes, soit un taux de 39,13%. «Ce taux est conforme à la loi qui prévoit un taux d’au moins 30% en faveur des femmes dans les fonctions nominatives et électives», a mis en relief l’instance en charge de l’organisation des élections au Tchad.

La tenue de ces sénatoriales est recommandée pour la mise en place d’un Parlement bicaméral, par une des nombreuses résolutions issues du «Dialogue national inclusif et souverain», plus grand-messe politique de la Transition dans cet Etat (entre avril 2021 et décembre 2024).

Le Président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno est censé désigner ultérieurement 23 autres sénateurs pour compléter la formation du futur Sénat dont les activités vont inaugurer une nouvelle ère parlementaire au Tchad.