Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a inauguré, jeudi 27 février au Musée des civilisations noires de Dakar (MCN), le musée international du prophète Muhammad (PSL) et de la civilisation islamique, qui contient, entre autres, plus de 330 ouvrages basés exclusivement sur le Coran et les Hadiths.

Selon les informations relayées par l’Agence de presse sénégalaise (APS), le chef de l’Etat s’est félicité de cet ouvrage, le « premier du genre en Afrique de l’Ouest », qui offre « une vision complète de la vie du prophète Mohamed ».

« L’inauguration de ce musée consacré à la biographie du prophète Mohamed (PSL) est la réaffirmation de l’ancrage de notre pays dans les valeurs prônées par l’Islam », a-t-il, entre autres, aussi indiqué dans son discours de circonstance lors de la cérémonie d’inauguration.

Toujours d’après APS, cette œuvre culturelle et civilisationnelle a été réalisée grâce à l’appui du royaume d’Arabie Saoudite, et le projet du Musée a été validé par plus d’un millier de savants à travers le monde, parmi lesquels figurent des élus du Royaume d’Arabie Saoudite, de l’Université Al-Azhar Al-Sharif (Egypte), ainsi que d’éminents savants du Sénégal et de la Mauritanie, des Oulémas du Maroc et de plusieurs autres savants venant d’Afrique.

« Ce lieu de savoir et de transmission renforce notre attachement à son héritage spirituel et universel », a déclaré Diomaye Faye sur son compte Twitter, avant de souhaiter « que ce musée soit une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures et un vecteur de paix et de fraternité».

Le président Faye a exprimé, au nom de la Nation sénégalaise, sa « profonde gratitude au Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, pour leur engagement constant en faveur du rayonnement de l’Islam et leur précieux soutien à la réalisation de ce projet ».