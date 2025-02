Le ministère gabonais de l’Intérieur et de la Sécurité a annoncé, jeudi dans un communiqué, l’organisation d’une période exceptionnelle d’inscription sur la liste électorale, et d’une autre période donnant droit à des réclamations aux citoyens qui s’étaient préalablement fait inscrire.

« Ces deux périodes, d’une durée de 10 jours pour la première et de 4 jours pour la seconde, se dérouleront sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, du samedi 1er au lundi 10 mars 2025 pour l’une, et du vendredi 7 au lundi 10 mars 2025 pour l’autre », lit-on sur le texte.

Il est précisé que la période exceptionnelle d’inscription est réservée exclusivement aux primo électeurs ayant atteint la majorité à l’issue de la période initiale de révision achevée le 8 février 2025.

Le communiqué précise également que la phase dite des réclamations n’est pas, quant à elle, une opération de ré-enrôlement de tous les compatriotes en âge de voter.

Le Ministre l’Intérieur et de la Sécurité dit compter «sur le sens civique de tous et de chacun quant au respect scrupuleux des présentes dispositions».

Par ailleurs, les électeurs gabonais sont invités à voter leur président le 12 avril prochain, au terme de deux ans de transition. Pour les candidats à la présidentielle, la période de dépôt des dossiers a été entamée ce jeudi 27 février et s’achèvera le 8 mars prochain. La campagne électorale débutera officiellement le 29 mars 2025 à 00h00 et se terminera le 11 avril 2025 à 23h59.

Le flou règne encore sur la candidature du président de la transition Brice Oligui Nguema qui ne s’est pas encore exprimé sur ses intentions. Il faut noter que le nouveau code électoral autorise les militaires à se présenter sous condition « de démission ou de mise en disponibilité préalable ». Dans tous les cas, sa candidature serait réclamée par une bonne partie de la population, d’après certaines sources.