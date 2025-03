La Présidence gabonaise a démenti formellement, ce week-end, une information circulant sur les réseaux sociaux, selon laquelle, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema aurait quitté l’Armée.

«Une rumeur devenue insistante et de plus en plus virale dans les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques, fait état de la démission de l’Armée du Président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La Présidence de la République dément formellement » cette information, a déclaré le Porte-parole de la Présidence, Max Olivier Obame Ndong.

Le président a bel et bien échangé, samedi au Stade de l’Amitié, avec les Forces de Défense et de Sécurité, en présence des membres du CTRI ainsi que les personnels paramilitaires, notamment les Eaux et Forêts et la Douane.

D’après la Présidence, cette rencontre a été l’occasion pour le Président, « en sa qualité de Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, de dresser le bilan des actions menées depuis le coup de la libération d’une part et d’exprimer sa reconnaissance à ses frères d’armes pour leur implication tout au long du processus de transition d’autre part. »

Ce fut également le lieu pour le Chef de l’État « de mettre en avant les avancées significatives réalisées au bénéfice des différents corps notamment l’amélioration des conditions de vie et de travail », avant d’exprimer « sa gratitude envers les Forces de Défense et de Sécurité pour leur dévouement durant cette transition, tout en les exhortant à demeurer vigilants et mobilisés afin de garantir un retour harmonieux à l’ordre constitutionnel. »

Il faut noter que la démission de l’armée est une étape obligatoire pour tout militaire désirant se lancer dans la course à la présidentielle, selon la nouvelle règlementation. Brice Oligui Nguema entretient encore le flou quant à sa candidature réclamée par ses soutiens.