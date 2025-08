Les autorités égyptiennes et vietnamiennes ont paraphé, mardi 5 août au Caire, deux mémorandums d’accord concernant les domaines du développement local et du développement économique, à l’occasion d’une visite officielle en Egypte, du président vietnamien, Luong Cuong et de sa délégation, a annoncé la présidence égyptienne dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue vietnamien, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints des deux pays de faire progresser les relations bilatérales et de consolider l’élan positif qu’elles connaissent actuellement.

Lors d’un entretien qui a précédé le point de presse, les deux dirigeants ont convenu de hisser les relations entre l’Égypte et le Vietnam au niveau de partenariat global, fondé sur une coopération conjointe dans tous les domaines (l’agriculture, l’industrie, le commerce et l’investissement…), une coopération qui, a-t-il dit, repose à la fois sur les efforts gouvernementaux et ceux du secteur privé, le but étant de contribuer à la réalisation des objectifs de développement économique et social des deux pays.

« Nos points de vue ont convergé sur le fait que les potentialités dont disposent nos deux pays ne sont pas encore pleinement exploitées », a poursuivi Al-Sissi, soulignant qu’il « est donc essentiel de tirer parti de l’élan actuel pour consolider nos relations économiques au service de nos deux pays et peuples».

Le renforcement des relations entre les deux pays, a-t-il expliqué, permettra à l’Égypte de se constituer en une porte d’entrée pour le Vietnam vers le Moyen-Orient et l’Afrique, notamment grâce aux nombreux accords de libre-échange qu’elle a signés avec ces régions ; et le Vietnam ouvrira une fenêtre pour l’Égypte sur l’Asie du Sud-Est.

La mise en place des mécanismes efficaces visant à accroître le volume des échanges commerciaux et des investissements ; la promotion de la coopération dans des domaines jugés prioritaires ; le renforcement des liens populaires et culturels entre les deux pays et la coopération dans le domaine du tourisme, sont autant d’autres questions débattues par les deux chefs d’Etat qui ont aussi abordé la situation au Moyen-Orient, particulièrement la guerre à Gaza et l’établissement d’un Etat palestinien.