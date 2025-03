Un des leaders technologiques mondiaux d’origine africaine, Cassava Technologies, va construire la première usine d’Intelligence artificielle (IA) d’Afrique, définit comme un centre de données puissant et ultra-sécurisé, équipé de la technologie de calcul d’IA de la multinationale américaine de technologie NVIDIA.

D’après le communiqué publié, mardi 25 mars par Cassava Technologies, ce centre permettra aux entreprises, aux gouvernements et aux chercheurs africains d’accéder à des capacités de calcul d’IA de pointe, les aidant ainsi à développer des produits d’IA plus intelligents, à rationaliser leurs opérations et à rester compétitifs dans un monde en constante évolution.

L’entreprise, qui dit fournir les supercalculateurs et les logiciels nécessaires à l’entraînement de l’IA tout en préservant les données, sur le territoire africain, prévoit de déployer les logiciels de calcul accéléré et d’IA NVIDIA, dans ses centres de données d’Afrique du Sud d’ici juin 2025. Une expansion est également prévue dans ses autres centres de données en Égypte, au Kenya, au Maroc et au Nigeria.

L’usine d’IA de Cassava s’appuiera sur le réseau panafricain de fibre optique à haut débit et à très faible latence de l’entreprise, sachant que les centres de données de classe mondiale de Cassava sont conçus pour être économes en énergie et consommer moins d’électricité pour alimenter les charges de travail de calcul de l’IA.

Grâce à cette usine d’IA sécurisée et performante, les entreprises et les gouvernements africains pourront développer des solutions locales aux défis locaux, permettant ainsi aux Africains de développer, former, faire évoluer et déployer l’IA dans un environnement sécurisé et conforme aux réglementations mondiales et locales.

«Construire une infrastructure numérique pour l’économie de l’IA est une priorité pour que l’Afrique puisse pleinement tirer parti de la quatrième révolution industrielle», a déclaré Strive Masiyiwa, fondateur et président de Cassava.

«Notre usine d’IA fournit l’infrastructure nécessaire au déploiement de cette innovation, permettant aux entreprises, startups et chercheurs africains d’accéder à une infrastructure d’IA de pointe pour transformer leurs idées audacieuses en avancées concrètes – et désormais, ils n’ont plus besoin de chercher ailleurs qu’en Afrique», a-t-il ajouté.

«Notre collaboration avec NVIDIA nous offre les capacités de calcul avancées nécessaires pour stimuler l’innovation en IA en Afrique tout en renforçant l’indépendance numérique du continent », a-t-elle poursuivi.