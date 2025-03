Le chef de projet Transition Bas Carbone (TBC) en Côte d’Ivoire a fait part, mardi, de quelques avancées enregistrées en 2024 dans le cadre dudit projet financé par l’Union européenne (UE) et exécuté par Expertise France en collaboration avec le ministère de l’Environnement ; à la satisfaction de la représentante de la Délégation de l’UE en Côte d’Ivoire, Laura Desmoulin.

Ces avancées, présentées à Expertise France, lors de l’ouverture du 3ème Comité de pilotage du projet, à Abidjan-Cocody, concernent, entre autres, l’appui à la validation du rapport national sur l’évaluation de l’action climatique en Côte d’Ivoire, la prise en charge de dix participants ivoiriens à la COP 29, l’appui à 270 initiatives en cours concourant aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN), la formation à la lutte contre les changements climatiques.

Il s’agit aussi du programme de renforcement des capacités d’une centaine d’acteurs de la société civile, du secteur privé et des médias sur la compréhension du phénomène des changements climatiques, sur l’élaboration de projets éligibles aux financements climatiques, et la création d’un prix de la meilleure production journalistique sur les changements climatiques.

« L’UE, en tant que partenaire clé, exprime sa satisfaction devant ces résultats » et « réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement ivoirien pour réaliser ses engagements climatiques et progresser vers une transition bas carbone réussie », a affirmé Laura Desmoulin.

De son côté, le conseiller technique du ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Mayeul Alex Lagaud, également président du Comité de Pilotage, a évoqué « un bilan satisfaisant » qui « permet de voir les différentes actions en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. »

Le projet TBC, qui a une durée de quatre ans (2023-2026), a pour objectif de contribuer à la lutte contre le changement climatique en Côte d’Ivoire. L’UE accompagne le gouvernement ivoirien dans sa mise en œuvre avec une enveloppe de 5,9 millions d’euros.