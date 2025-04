Le Département d’État américain a annoncé ce lundi 1er avril, la nomination de «Massad Boulos au poste de Conseiller principal pour l’Afrique» et s’est déjà vu confier des missions pour des besoins diplomatique et économique, sur le continent africain.

Massad Boulos et la Sous-Secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines, Corina Sanders «se rendront en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir du 3 avril», a détaillé la diplomatie américaine.

Au cours de ce déplacement, le Conseiller principal Boulos et son équipe «rencontreront des Chefs d’État et des dirigeants d’entreprises afin de favoriser les efforts en vue d’une paix durable dans l’Est de la RDC, ainsi que pour promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région».

Les USA ont soutenu jusqu’à présent, la médiation de l’Angola dans la crise qui sévit à l’Est de la RDC, et continuent de rappeler leur disponibilité à appuyer toute démarche pacifique de résolution du différend armé dans la partie orientale congolaise. Le Corridor de Lobito impliquant l’Angola, la RDC et la Zambie, est en ce moment le plus lourd investissement financier des USA sur le continent africain.

La diplomatie américaine rappelle que le Conseiller principal Boulos occupait avant sa nomination, les fonctions de Conseiller principal du Président Trump pour les Affaires arabes et du Moyen-Orient.