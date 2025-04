Les chefs des diplomaties des trois Etats membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) sont attendus ces 03 et 04 avril à Moscou, la capitale russe, dans la perspective de resserrer leurs relations avec la Russie.

Selon des sources proches des diplomaties de l’AES et des Affaires étrangères russes, les ministres des Affaires Etrangères des trois pays ouest-africains auront «des consultations avec leur homologue russe, Sergueï Lavrov».

Peu de détails ont filtré sur le menu de ces concertations, mais selon des sources non officielles, il s’agira de questions-phares liées à la sécurité et à la diversification des échanges économiques entre la Russie et les pays de l’AES.

Ces derniers sont confrontées à divers degrés, depuis des années, à des activités de groupes terroristes armés sur leur territoire, et ont créé au courant 2024, une Force militaire commune pour lutter contre ce mal.

La Russie épaule déjà au militaire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans leurs efforts multiples de riposte aux menaces terroristes. Les pays de l’AES ont par ailleurs entrepris de diversifier davantage leurs économies en se détournant de la France, leur ancienne puissance coloniale commune depuis fin 2022 pour se rapprocher de la Russie.

Malgré les ripostes en cours des trois pays sahéliens, les attaques des groupes terroristes se poursuivent sur leurs territoires, dont la dernière en date celle du 21 mars dernier au Niger qui a tué «44 civils qui priaient dans une mosquée dans le Sud-ouest du pays», selon un compte-rendu officiel.