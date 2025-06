La diplomatie béninoise a annoncé mardi 17 juin, le lancement imminent d’une campagne dénommée : «Tout commence par un bon départ», visant à accompagner chaque citoyen dans la constitution de son dossier pour un parcours à l’étranger simplifié et sécurisé.

Devant la recrudescence du nombre de demande de visas rejetés, en raison de la constitution de dossiers incomplets ou peu fiables, ou encore de la falsification de documents, le ministère béninois des Affaires étrangères a décidé de venir en aide aux nombreux citoyens qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches administratives pour l’obtention d’un visa pour aller à l’étranger, et à ceux qui se voient obligés de quitter le territoire d’accueil pour dépassement de séjour comme c’est le cas actuellement aux Etats-Unis.

Le ministère explique que sa campagne de sensibilisation autour des bons réflexes à adopter avant tout départ à l’étranger, s’inscrit dans un contexte international marqué par le renforcement des politiques migratoires, la vigilance accrue des pays partenaires, notamment les États-Unis, et la nécessité de présenter un profil administratif fiable dans toutes les démarches de mobilité.

Elle répond également à un besoin croissant d’information, d’accompagnement et de transparence exprimé par les citoyens béninois à l’étranger, parfois confrontés à des blocages ou à des refus de visa liés à des erreurs inévitables.

Cette campagne s’articule autour de trois axes clés, à savoir : la prévention de l’utilisation de faux documents ; le rappel des conditions et le strict respect des délais de séjour et enfin, la promotion de l’inscription volontaire au Registre des Béninois de l’Étranger (RBE) qui est présenté comme un véritable outil de protection des Béninois engagés dans une démarche de mobilité internationale ou vivant à l’étranger.

Le ministère, qui entend aussi lutter contre la fragilisation de l’image collective des Béninois et du passeport béninois à l’international, promet de diffuser progressivement les messages de la campagne à travers ses canaux officiels et les relais institutionnels reconnus, pour atteindre l’ensemble des citoyens béninois.

À travers cette campagne, Cotonou dit réaffirmer son engagement en matière de protection des populations béninoises, et sa volonté de rester proche de sa diaspora, de la protéger et de la soutenir, tout en renforçant sa crédibilité diplomatique à l’échelle mondiale. Les autorités invitent ainsi tous les citoyens à s’informer, à partager, à adhérer et relayer cette campagne.