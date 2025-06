Un Conseil des ministres nigérien a adopté lors de sa réunion hebdomadaire tenue jeudi à Niamey, un Projet d’ordonnance portant nationalisation de la Société des Mines de l’Aïr (SOMAÏR SA), créée en février 1968 et exploitant l’uranium depuis 1971 dans la Région d’Agadez.

La SOMAÏR est une Société Anonyme de droit nigérien avec Conseil d’Administration au capital social de 4.348.900.000 francs FCA détenu à 63,40% par le français Orano et à 36, 60% par la société publique nigérienne SOPAMIN.

Dans le communiqué publié à l’issue de la réunion, le Conseil dénonce plusieurs actions entreprises par Orano, rappelant que, selon l’entente faite par les actionnaires, l’Uranium produit par la SOMAÏR est enlevé par les actionnaires au prorata de leurs participations respectives ; mais la réalité ne reflète pas cette règle de partage.

En effet, avec 81 861 tonnes d’uranium produites de 1971 à 2024, Orano aurait prélevé 86,3 % contre seulement 9,2 % pour SOPAMIN sur les 80.518 tonnes d’uranium commercialisées sur la même période.

Orano aurait aussi entrepris plusieurs actes visant à arrêter les travaux d’exploitation au niveau de la SOMAÏR, depuis les évènements du 26 juillet 2023, date du coup d’État perpétré par le général Abdourahmane Tiani.

Les autorités reprochent au groupe français Orano, entre autres, la tentative de prendre la décision d’arrêter la production de la SOMAÏR lors de plusieurs sessions de ses Conseils d’Administration extraordinaires ; ou encore l’annonce, en décembre 2024, de la perte du contrôle de SOMAÏR, suivie d’une plainte portée contre l’Etat du Niger devant le CIRDI, le 20 janvier 2025.

Selon le même communiqué, Orano aurait également mené plusieurs campagnes d’intoxication pour créer des problèmes entre la société SOMAÏR, ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants et ses employés.

« Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d’Orano, société détenue par l’Etat Français, un Etat ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l’Etat du Niger décide en toute souveraineté, de nationaliser la SOMAÏR », précise le communiqué.

Pour les autorités, «cette nationalisation va permettre une gestion plus saine et plus durable de la société et par conséquent, la jouissance optimale des richesses issues de leurs ressources minières, par les Nigériens. »

Le communiqué précise que, par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la SOMAIR sont intégralement transférés, en toute propriété, à l’Etat du Niger.