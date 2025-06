Le Conseil des ministres ivoirien a adopté hier mercredi 18 juin lors de sa réunion hebdomadaire, un décret portant ratification de l’Accord de SAMOA, signé le 15 novembre 2023 aux Samoa, archipel indépendant de Polynésie située dans l’Océan pacifique.

Cet Accord de partenariat, signé en remplacement de l’Accord de Cotonou, lie l’Union Européenne (UE) et ses États membres à l’Organisation des Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), rappelle un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres.

L’Accord vise à renforcer le partenariat politique et économique entre les Etats signataires et à produire des résultats mutuellement plus avantageux entre partenaires.

D’après le communiqué, la ratification de cet accord devrait permettre à la Côte d’Ivoire de bénéficier d’un accès facilité aux marchés européens, d’assurer l’expansion de ses produits d’exportation et de capter davantage de capitaux étrangers.

Selon le site du Conseil de l’Union Européenne (UE), l’Accord de SAMOA constitue le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les relations entre l’UE et 77 pays (47 pays d’Afrique, 15 pays des Caraïbes et 15 pays du Pacifique) ; concerne environ 2 milliards de personnes et couvre six domaines prioritaires, à savoir : les Droits de l’homme et démocratie, la Paix et sécurité, le Développement, la Migration et mobilité, le Changement climatique, ainsi que la Croissance économique.